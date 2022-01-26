МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Несколько стран ЕС просят исключений в рамках возможных антироссийских санкций, включая послабления для ряда банков и сделок по энергетике, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Собеседники также рассказал о деталях разрабатываемого Западом "пакета мер" против России. По данным Блумберга, в него могут войти ограничение на конвертирование валюты, меры экспортного контроля, а также санкции в случае "ограничения поставок" газа.
Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случая реализации приписываемых ей агрессивных замыслов в отношении Украины. Россия такие планы отрицает.