МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Несколько стран ЕС просят исключений в рамках возможных антироссийских санкций, включая послабления для ряда банков и сделок по энергетике, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Байден не исключил введения санкций лично против Путина из-за Украины

Собеседники также рассказал о деталях разрабатываемого Западом "пакета мер" против России. По данным Блумберга, в него могут войти ограничение на конвертирование валюты, меры экспортного контроля, а также санкции в случае "ограничения поставок" газа.

Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случая реализации приписываемых ей агрессивных замыслов в отношении Украины. Россия такие планы отрицает.

Ранее стало известно, что Германия также настаивает на исключении для энергетического сектора, если будут приняты меры для блокировки доступа российских банков к расчетам в долларах в рамках санкций против РФ.