МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Евросоюз рассматривает возможность ввести санкции против России также при "ограничении поставок" газа, сообщает Блумберг со ссылкой на неназванных европейских чиновников, ознакомленных с обсуждениями. СМИ: в ЕС просят послаблений для банков в рамках антироссийских санкций

По их словам, ЕС может ввести ограничительные меры в отношении России при "кибератаке, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа".

Как пишет Блумберг, один из европейских чиновников сообщил, что ЕС разрабатывает "пакет мер" против России, в который может войти ограничение на конвертирование валюты, а также меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к системе SWIFT, запреты на импорт и экспорт.

В Москве заявляли, что Россия всегда точно выполняла обязательства в рамках существующих контрактов на поставку "голубого топлива" в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.

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