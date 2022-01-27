МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Совокупный объем премий российских страховых компаний в 2022 году станет рекордным и превысит 2 триллиона рублей, заявил РИА Новости директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов. В Госдуме поддержали создание перестраховочного пула на рынке ОСАГО

"В 2022 году страховые сборы в России превзойдут прошлогодний рекорд и превысят 2 триллиона рублей. Совокупные страховые сборы в 2022 году увеличатся на 10% после подъёма примерно на 19% по итогам 2021 года… Драйверами роста станут страхование от несчастных случаев и добровольное медицинское страхование (ДМС)", — уточняется в обзоре Шарапова, который есть в распоряжении агентства.

"В сегменте ДМС в 2022 году НКР прогнозирует увеличение объёмов рынка примерно на 12% против порядка 10% по итогам 2021 года. Поддержку росту окажет высокий спрос на полисы ДМС со стороны юридических и физических лиц. Одним из факторов, положительно влияющих на спрос, станет включение страховщиками покрытия рисков, связанных с реабилитацией после коронавируса, а также растущее внимание россиян к здоровью и всё большая востребованность услуг телемедицины", — сообщается там же.

Ситуацию в сегменте страхования от несчастных случаев в 2022 году будут определять темпы роста кредитования населения и позиция Банка России по вопросу о комиссионных вознаграждениях банков, заложенных в страховой тариф, указывает Шарапов.

"По прогнозам НКР, кредитование населения в 2022 году прибавит 13-15% против 23-24% в 2021 году. Драйвером рынка останется ипотека. Динамика потребительского кредитования может замедлиться вдвое вследствие усиления регулирования. По совокупности факторов мы ожидаем, что премии в страховании от несчастных случаев в 2022 году прибавят 15% после бурного роста в 2021 году (порядка 40%)", — говорится в обзоре.

Прирост премий в сегменте страхования жизни в 2022 году составит около 10% относительно показателя за 2021 год. Отличительная особенность накопительного страхования жизни — рассроченные страховые взносы. И хотя в настоящий момент по-прежнему преобладают полисы с единовременным взносом, стоит отметить увеличение объёма продуктов, по которым страховая премия уплачивается в рассрочку, говорится там же.

По оценкам НКР, в 2021 году объём полученных в рассрочку премий составит около 120 миллиардов рублей. Таким образом, в 2022 году по таким полисам страховщики могут ожидать вторых взносов. Подобное развитие структуры страховых взносов придаёт дополнительную стабильность рынку страхования жизни, поясняется там же.