МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. В Госдуме предложили расширить льготную ипотеку на вторичное жилье, пишут "Известия". Эксперт рассказала, когда выгодно погасить ипотеку досрочно

С соответствующей инициативой выступил член комитета по строительству и ЖКХ, руководитель рабочей группы президиума генсовета "Единой России" по защите прав дольщиков Александр Якубовский. Он направил письмо в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина.

Депутат напомнил, что действующие ныне льготные ипотечные программы в России направлены прежде всего на поддержку спроса в новостройках и не распространяются на вторичное жилье. В числе самых популярных — льготная ипотека на новостройки под 7%. В программе "Семейная ипотека" исключение сделано лишь для Дальневосточного федерального округа.

Якубовский считает необходимым разработать отдельную льготную ипотечную программу на вторичное жилье в населенных пунктах, где не ведется активное жилищное строительство. В качестве варианта он предложил рассмотреть возможность распространить на эти территории действие всех имеющихся адресных льготных программ на вторичку — семейной ипотеки, программ для малоимущих, молодых специалистов, врачей.

Депутат уточнил, что при этом следует ограничить покупку квартир в домах, признанных аварийными.