МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics, приходящаяся на акционеров, в прошедшем году выросла в полтора раза в годовом выражении, до 39,244 триллиона вон (около 32,7 миллиарда долларов), следует из сообщения компании. Чистая прибыль Intel за год снизилась на 5%

Выручка за отчетный период выросла на 18%, до рекордных 279,605 триллиона вон (233,4 миллиарда долларов), а операционная прибыль составила 51,634 триллиона вон (43 миллиарда долларов), что на 43% выше показателя предшествовавшего года.

Чистая прибыль компании в четвертом квартале выросла в 1,6 раза, до 10,643 триллиона вон (9 миллиардов долларов), выручка — на 24% и составила рекордные 76,566 триллиона вон (64 миллиарда долларов). Операционная прибыль достигла 13,867 триллиона вон (11,6 миллиарда долларов), увеличившись в 1,5 раза по сравнению с аналогичным показателем годичной давности.

Рост выручки в квартале в основном был связан с результатами в производстве готовой продукции и увеличением продаж дорогих смартфонов, а также телевизоров и бытовой техники, говорится в релизе. В том числе операционная прибыль мобильного бизнеса компании за квартал выросла на 10% в годовом выражении, до 2,66 триллиона вон (2,2 миллиарда долларов). Объем продаж мобильного подразделения вырос на 30% год к году, составив 28,95 триллиона вон (24,2 миллиарда долларов).

В начавшемся году компания ожидает сохранения рыночной неопределенности. Акции компании дешевеют сейчас на 2,2%.

Samsung Electronics — компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира находится в Сеуле.