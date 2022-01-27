МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 14 по 21 января увеличились на 0,2% и достигли рекордных 639,6 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. Курс доллара опустился ниже 78 рублей, евро ниже 87 рублей

Предыдущий рекорд составлял 638,2 миллиарда долларов — он был зафиксирован 14 января.

"Международные резервы по состоянию на 21 января составили 639,6 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 1,4 миллиарда долларов, или на 0,2%, в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, частично скомпенсированных отрицательной переоценкой", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,627 миллиарда долларов.