МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт MasterCard Inc. в 2021 году увеличилась на 35,5% по сравнению с 2020 годом — до 8,687 миллиарда долларов, говорится в финансовой отчетности компании. Эксперт оценил решение Mastercard снизить тарифы для онлайн-магазинов

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 8,79 доллара против 6,4 доллара в 2020 году. Выручка Mastercard в годовом выражении увеличилась на 23,4%, до 18,884 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль компании выросла на 33%, до 2,379 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,41 доллара против 1,78 доллара годом ранее. Выручка в отчетном квартале составила 5,216 миллиарда долларов, увеличившись на 26,6% в годовом выражении.

По состоянию на 31 декабря 2021 года компанией было выпущено 3 миллиарда карт MasterCard и Maestro.

MasterCard Inc. — оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Число операций, осуществляемых посредством этой платежной системы, превышает 22 миллиарда в год.