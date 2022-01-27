МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинг трех российских брокеров и подконтрольных им компаний, говорится в сообщении агентства. S&P подтвердило рейтинги 14 российских банков

Так, S&P подтвердило кредитный рейтинг "БКС Мир инвестиций" на уровне "В+", Renaissance Financial Holdings – на уровне "В" и компании Ronin Europe на уровне "ВВ-", прогноз по всем трем рейтингам стабильный.

"S&P сегодня объявила о том, что подтвердила кредитный рейтинг трех российских брокеров и относящихся к ним предприятий вслед за пересмотром своих критериев по рейтингам банков и небанковских коммерческих институтов", — сообщает агентство.

Сохранение рейтинга "БКС Мир инвестиций" отражает мнение S&P о группе как об одном из самых крупных и диверсифицированных независимых брокеров на российском рынке. Агентство ожидает, что группа получит выгоду от роста сегмента розничных брокерских услуг, который будет наблюдаться в 2022-2023 годах.

Renaissance Financial Holdings является, прежде всего, институциональным брокером с сильными позициями на рынке. S&P полагает, что коэффициент достаточности капитала с учетом риска группы останется выше 10%. Стабильный прогноз по рейтингу Renaissance Financial Holdings отражает ожидания агентства, что в течение следующих 12 месяцев компания сохранит умеренный аппетит к риску и высокую рентабельность.

Рейтинг Ronin Europe отражает оценку S&P кредитоспособности группы, при этом также ограниченный круг клиентов, что приводит к колебаниям уровня прибыли ввиду зависимости от географических факторов.