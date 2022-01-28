МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Мошенники в России стали массово рассылать рекламу о спектаклях и концертах, ведущую на фишинговые сайты, где вместо покупки билетов онлайн клиент оформляет подписку и теряет все свои деньги на карте, сообщила пресс-служба ВТБ. Российские банки видят рост интереса мошенников к онлайн-приложениям

"ВТБ фиксирует рост числа рекламных объявлений о покупке билетов на концерты и спектакли с помощью фишинговых сайтов с подписками", — говорится в сообщении.

Свою рекламу через фейковый сайт продаж мошенники рассылают с помощью социальных сетей, мессенджеров, сайтов знакомств и электронной почты. Клиенту предлагается заполнить фишинговую платежную форму, которая включает в себя персональные и контактные данные, а также реквизиты его банковской карты, пояснили в банке.

"В результате вместо покупки билетов клиент оформляет подписку на сайте с подконтрольными злоумышленникам аккаунтами. Затем с банковской карты покупателя происходят списания денежных средств в размере от 5 до 20 тысяч рублей с разницей в 10-15 секунд. Транзакции проходят до тех пор, пока баланс на карте покупателя остается положительным", — говорится в сообщении. Названы запретные в разговоре с мошенниками фразы

ВТБ напоминает клиентам о том, что следует пользоваться только проверенными сайтами, чтобы не скомпрометировать данные карты, а также проверять ссылку, прежде чем перейти по ней. При этом ссылку на фишинг можно проверить с помощью антивирусных программ. Если сайт, на котором была совершена покупка, показался подозрительным, стоит незамедлительно заблокировать карту или позвонить в банк, отметили эксперты.