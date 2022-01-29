МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Колумбийский Банк Республики сообщил о повышении ключевой ставки с 3% до 4% на фоне опережающих темпов инфляции и быстрого восстановления экономики после пандемии COVID-19. ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне

"Совет директоров Банка Республики принял решение увеличить ключевую процентную ставку на 100 базисных пунктов. Это решение было принято большинством в 5 голосов против 2, в результате чего процентная ставка была повышена до 4,0%", — говорится в коммюнике на сайте центрального банка Колумбии.

Основной причиной решения ЦБ стал продолжающийся рост инфляции. Потребительская инфляция по итогам декабря составила 5,62%, базовая — 2,49%, оба показателя при этом превышают прогнозы специалистов центрального банка.

Техническая группа Банка Республики, которая составляет прогнозы по экономическим показателям, ожидает по итогам года рост экономики на уровне, близком к 10%. При таком результате ВВП Колумбии превысит уровень допандемийного 2019 года, прогноз роста на 2022 год — около 4,3%.

"Это решение (о повышении ставки) отвечает динамике экономики, которая быстро восстановилась и не требует той степени монетарного стимулирования, которую Банк осуществлял во время кризиса, вызванного COVID", — сказано в сообщении.