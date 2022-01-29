МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Средний размер микрозайма в России по итогам декабря прошлого года вырос на 3,6% в годовом выражении и составил 8,77 тысячи рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй. Российские банки нарастили кредитование россиян в 2021 году

"В декабре 2021 года средний размер микрозайма составил 8,77 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года он вырос на 3,6%", — сказано в сообщении.

Наибольший средний размер "займа до зарплаты" в декабре был зафиксирован в Москве (11,06 тысячи рублей), Ростовской (10,03 тысячи рублей) и Белгородской (10,01 тысячи рублей) областях, а также в Санкт-Петербурге (9,7 тысячи рублей) и Московской области (9,65 тысячи рублей).

При этом самый значительный рост среднего чека микрозайма в декабре прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года продемонстрировали Удмуртская Республика (12,6%), Ленинградская (12,5%), Челябинская (11,5%), Кемеровская (10,5%) и Иркутская (8%) области.

В свою очередь в некоторых регионах средний размер микрозайма, наоборот, снизился, в том числе в Воронежской (-18%), Белгородской (-6,2%), Саратовской (-5,8%), Омской (-5,8%) областях и Москве (-3,3%).