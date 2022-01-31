Visa и MasterCard испугались конкуренции на российском рынке
СМИ: Visa и MasterCard опасаются роста конкуренции и усиления надзора на российском рынке
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Крупнейшие международные платежные системы (МПС) — Visa и MasterCard — выразили опасения в связи с факторами, способными помешать им на национальных рынках, включая российский, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на глобальную отчетность за четвертый квартал 2021 года.
В числе факторов, способных помешать платежным системам достичь желаемых результатов, в частности, называются ограничения в связи с COIVID-19, усиление надзора и регулирования на различных рынках, а также рост конкуренции.
В то же время МСП увидели для себя риски и в развитии системы быстрых платежей (СБП). Так, МПС посетовали на фактический запрет обработки внутренних транзакций в России. Подчеркивается, что это может помешать международным системам конкурировать с местными игроками, сократить их доходы и даже "выдавить их из страны".
В конце 2021 года глава Visa в России Михаил Бернер отметил, что главным конкурентом платежной системы в России выступают наличные деньги, и выразил уверенность, что Российской Федерации еще предстоит длительный путь перехода на безналичные расчеты.
https://1prime.ru/finance/20220131/835936892.html
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