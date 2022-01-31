МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Бизнес Visa и Mastercard давно вышел за рамки простого выпуска карт и включает в себя много различных направлений, поэтому возможное снижение их доли на российском рынке по эмиссии карт не будет иметь сильного негативного влияния на платежные системы в целом, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. Россиянам рассказали, когда карта может попасть в стоп-лист перевозчика

В своих квартальных отчетах платежные системы Visa и Mastercard перечислили риски, которые могут повлиять на деятельность компаний в будущем. Это, в частности, усиление регулирования платежного рынка, появление на нем новых игроков и технологий.

В России Visa и Mastercard конкурируют с платежной системой "Мир". По ее последним данным, количество межбанковских операций по картам "Мир" за январь-ноябрь 2021 года выросло на 43% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом по итогам третьего квартала 2021 года доля рынка по объему платежей достигла 25,2%, а доля рынка по эмиссии карт — 32,3%.

"На мой взгляд, международные платежные системы уже некоторое время активно адаптируются к новым обстоятельствам и ищут новые для себя ниши. В частности, активно работают над открытыми API (открытые программные интерфейсы — ред.), предоставляя свою инфраструктуру сторонним разработчикам. У них огромный технологический потенциал, поэтому спектр их потенциальных предложений выходит за пределы собственно карт. С этой точки зрения, даже в случае, если эмиссия международных карт будет снижаться, это не обязательно приведет к сокращению бизнеса в целом", — полагает Шуст.

Кроме того, эксперт отметил, что ни для Visa и Mastercard, ни для акционеров эти риски новыми не являются. По его словам, тенденция к "платежному национализму" появилась уже относительно давно — она связана с тем, что безналичные платежи из категории дополнительной услуги переместились в категорию социально и общественно значимой.

"Поэтому, как и в случае с электроснабжением или производством продовольствия, страны пытаются достичь какой-то степени самодостаточности. Причем это характерно почти для всех государств, вне зависимости от географии или уровня экономического развития", — заключил Шуст.