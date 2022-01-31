МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Классические депозиты с фиксированной ставкой в среднесрочной перспективе будут приносить больше дохода гражданам, чем социальные вклады до 100 тысяч рублей со ставкой, зависящей от ключевой – это обусловлено тем, что ключевая ставка ЦБ сейчас близка к своему максимуму, а к концу 2022 года может и вовсе снизиться, прокомментировал РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Эксперт назвал хорошую альтернативу валютному вкладу

В ноябре 2021 года Банк России заявил, что рассматривает вариант специального банковского вклада, предполагающего гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке либо инфляции на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей. По данным издания "Известия", процентная ставка по вкладу для малообеспеченных граждан может быть установлена на 1 процентный пункт выше значения ключевой.

"Более выгодным для вкладчика может оказаться фиксация высокой ставки на длительный срок. При этом разница в ставке в 1 процентный пункт ощутима лишь при больших вложениях, а при сумме вклада до 100 тысяч рублей разница в доходе съедается высокой продовольственной инфляцией", — считает Доронкин.

Ставка для классического вклада остается фиксированной на весь срок его действия, в случае социального вклада она будет меняться вслед за ключевой. "Это выгодно, когда ключевая растет, но сейчас, очевидно, мы близки к ее максимуму и до конца года даже можем увидеть разворот динамики", — заключил эксперт.

Всего за 2021 год ЦБ повысил ставку семь раз, доведя ее до 8,5% годовых: дважды весной — на 0,75 процентного пункта, дважды летом — на 1,5 пункта, дважды осенью — еще на 1 пункт, и в декабре — на 1 процентный пункт. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция. По данным Росстата, инфляция в 2021 году составила 8,39% против 4,9% годом ранее, продовольственная инфляция — 10,62% против роста на 6,69% в 2020 году.