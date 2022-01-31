МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Объем валютных депозитов в российских банках в 2021 году вырос на 0,8%, или на 775 миллионов долларов, — до 92,8 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Эксперт рассказал, когда обычный вклад будет выгоднее социального

При этом за 2020 год валютные средства россиян резко снизились — на 4,5 миллиарда долларов, до 92,1 миллиарда долларов. В 2019 году, наоборот, приток валюты на счета физлиц составил 8,6 миллиарда долларов.

В целом валютные средства физлиц в банках в прошлом году росли или оставались стабильными — за исключением марта, когда объем валютных сбережений сократился на 1 миллиард долларов, и ноября, когда сокращение составило 2,5 миллиарда долларов. В последний месяц прошлого года депозиты начали вновь пополняться, хотя и всего на 0,2%, или 209 миллионов долларов.

Основным драйвером для валютных сбережений в прошлом году оставались текущие счета: они выросли на 23,5% — до 37,4 миллиарда долларов. При этом срочные вклады, наоборот, продолжили сокращаться — за год их объем в российских банках снизился на 10,3% — до минимальных с августа 2010 года 55,4 миллиарда долларов.