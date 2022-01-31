МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Объем валютных депозитов в российских банках в 2021 году вырос на 0,8%, или на 775 миллионов долларов, — до 92,8 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.

Знак процента на витрине

Эксперт рассказал, когда обычный вклад будет выгоднее социального

При этом за 2020 год валютные средства россиян резко снизились — на 4,5 миллиарда долларов, до 92,1 миллиарда долларов. В 2019 году, наоборот, приток валюты на счета физлиц составил 8,6 миллиарда долларов.

В целом валютные средства физлиц в банках в прошлом году росли или оставались стабильными — за исключением марта, когда объем валютных сбережений сократился на 1 миллиард долларов, и ноября, когда сокращение составило 2,5 миллиарда долларов. В последний месяц прошлого года депозиты начали вновь пополняться, хотя и всего на 0,2%, или 209 миллионов долларов.

Основным драйвером для валютных сбережений в прошлом году оставались текущие счета: они выросли на 23,5% — до 37,4 миллиарда долларов. При этом срочные вклады, наоборот, продолжили сокращаться — за год их объем в российских банках снизился на 10,3% — до минимальных с августа 2010 года 55,4 миллиарда долларов.