МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты нижестоящих инстанций, которые в рамках двух дел взыскали со швейцарской New Stream Trading, входящей в группу "Новый поток" Дмитрия Мазурова, около 22,3 миллиарда рублей в пользу Сбербанка и около 16,2 миллиарда – в пользу компании СБК, подконтрольной банку.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, судьи ВС РФ Наталья Павлова и Марина Пронина отклонили кассационные жалобы ответчика, просившего отправить дела для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам. Сами судебные акты не опубликованы, так как дела, начиная с апелляционной инстанции, слушались в закрытом режиме.

Швейцарская компания выступала поручителем Антипинского НПЗ при получении им финансирования от банка. По иску Сбербанка арбитражный суд Тюменской области в декабре 2020 года взыскал с New Stream Trading основной долг и проценты по генсоглашению от 30 марта 2018 года об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов. При этом он отклонил встречный иск швейцарской компании к Сбербанку, в котором она требовала признать незаконным свой договор поручительства.

По иску СБК тот же суд тоже в декабре 2020 года взыскал долг и проценты по договору об открытии невозобновленной кредитной линии от 18 июня 2015 года. Позже суды апелляционной и кассационной инстанции оставили оба решения без изменения.

По данным ЕГРЮЛ, учредитель ООО "СБК" с долей 99,99% — ООО "Сбербанк Капитал", единственным участником которого является Сбербанк.

New Stream Trading была создана для торговли продукцией Антипинского НПЗ. Последний, в свою очередь, являлся базовым активом группы "Новый поток", крупнейшего в России независимого от основных нефтяных компаний нефтепереработчика. Впоследствии группа лишилась всех основных активов, в частности, Антипинский НПЗ в мае 2019 года был взыскан Сбербанком как залог по кредиту и сейчас принадлежит группе "УК Русэнергокапитал", контрольный пакет Афипского НПЗ приобрела структура группы "Сафмар", объединяющей активы с участием семьи Гуцериевых, а Марийский НПЗ находится под контролем "Московского кредитного банка".

Мазуров был задержан в июле 2019 года и находится под стражей в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по заявлению Сбербанка, крупнейшего кредитора "Нового потока".