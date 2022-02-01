МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Сбербанк повысил акционную ("льготную") ставку на первый месяц по потребительским кредитам на 1 процентный пункт — до 6,9%, следует из информации на сайте организации. Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и "вторичку"

Такая ставка действует только месяц при оформлении кредита на срок от 13 месяцев на сумму от 1 миллиона рублей или для клиентов с годовой подпиской. Ранее ставка составляла 5,9%.

"31 января закончилось стартовавшее в ноябре 2021 года новогоднее промо-предложение по потребительским кредитам, в связи с чем с 1 февраля действуют базовые условия, адаптированные к текущим рыночным условиям. Относительно базовых тарифов октября 2021 минимальная ставка по кредиту снижена до 6,9% годовых. Она доступна в первый месяц пользования кредитом всем клиентам с годовой подпиской СберПрайм+, а также для всех клиентов при сумме кредита от одного миллиона рублей", — сказано в сообщении.

При этом, согласно данным сайта банка, базовые ставки по потребкредитам пока остаются неизменными: на срок до года в зависимости от суммы можно оформить ссуду под ставку от 8,9% до 19,2%, на срок от 13 месяцев — от 10,9% до 21,7%.