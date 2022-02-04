МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Порядка 50-60% туристов из России при выезде за рубеж приобретают туры со страховкой от невыезда, сообщил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. В России изменят законодательство о туризме

"Если до коронавируса страховку приобретали не больше 10% туристов, то сейчас 50-60% выбирают эту опцию. Эта тенденция с учетом текущего момента только нарастает из-за непредсказуемости "омикрона". Все понимают, то это легкая форма, но ПЦР-тест сдают большинство стран мира и есть риск. В этом плане страховка — это защита денег и возможность перенести поездку", — сказал Горин.

"Пандемия научила страховать риски и институт страхования в туризме останется надолго. Это единственный реальный механизм защиты от отмены поездки", — добавил Горин. Он уточнил, что страховка от невыезда составляет от 1 до 5% от цены турпакета.

С ним согласился и директор по развитию турагентства OnlineTur.ru Игорь Блинов: "Туристы стали реже отказываться от страховки от невыезда. Есть и еще одна тенденция — они стараются доплатить оставшуюся часть за тур как можно быстрее, боясь, что доплата по курсовой разнице будет только расти", — указал он.