Кабмин внес изменения в закон о пенсионном страховании на Курилах
Кабмин РФ одобрил изменения в законе об обязательном пенсионном страховании на Курильских островах
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило изменения в федеральном законе об обязательном пенсионном страховании на Курильских островах, сообщает пресс-служба кабмина.
Документ будет внесен в Госдуму в установленном порядке.
В настоящий момент новые организации, зарегистрированные на Курилах, не имеют законного основания для установления пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Этим и была обусловлена необходимость разработки законопроекта, отмечается в сообщении.
https://1prime.ru/finance/20220205/835992721.html
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