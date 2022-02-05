МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило изменения в федеральном законе об обязательном пенсионном страховании на Курильских островах, сообщает пресс-служба кабмина. Правительство профинансирует новые выплаты ряду медиков

Документ будет внесен в Госдуму в установленном порядке.

В настоящий момент новые организации, зарегистрированные на Курилах, не имеют законного основания для установления пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Этим и была обусловлена необходимость разработки законопроекта, отмечается в сообщении.