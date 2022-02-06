МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Россияне по итогам прошлого года стали чаще брать займы на крупные покупки и путешествия и реже на ремонт и лечение, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперт рассказал, какие кредиты наиболее опасны

"Доля займов на крупные покупки в 2021 году составила 16,8% по сравнению с 12,3% годом ранее. В этой категории учитывались займы на приобретение электроники, чаще всего мобильных телефонов, бытовой техники, предметов мебели и так далее", — выяснили аналитики.

Рост доли данной категории эксперты объясняют двумя разнонаправленными трендами. С одной стороны, в 2021 году не было массовых локдаунов и экономика стала постепенно восстанавливаться, что дало людям уверенность в своем финансовом будущем. С другой стороны, наблюдалась высокая инфляция, из-за чего многие решились на крупные покупки, не дожидаясь, пока товары подорожают.

Кроме того, почти в два раза — с 2,2% до 4,5% — выросла в 2021 году доля займов на путешествия, отдых и отпуск. Таким образом, она достигла допандемийного уровня. Тренд напрямую связан с возобновлением многих туристических направлений, добавляют в компании. Россияне стали лучше платить по кредитам

В то же время сократилась доля займов на ремонт дома или квартиры — с 15,3% в 2020 году до 12,1% в 2021 году. В аутсайдерах также оказались займы на лечение и здоровье. По сравнению с 2020 годом их доля в прошлом году уменьшилась с 10% до 7,1%, хотя и остается почти в 1,5 раза выше, чем в 2019 году.

Чаще всего россияне в прошлом году брали займы на личные потребительские нужды и неотложные бытовые расходы — на эти цели пришлось 35,6% от всех займов. На втором месте – крупные покупки (16,8%), на третьем – ремонт (12,1%), на четвертом – затраты на обслуживание автомобиля (7,7%), на пятом – займы на лечение (7,1%).