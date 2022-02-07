МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Россияне стали заметно меньше жаловаться на банки в 2021 году — число обращений в ЦБ РФ сократилось на 27% по сравнению с 2020 годом, при этом более чем на треть возросло число жалоб на мошенничество, говорится на сайте регулятора. Банки усилят контроль за своими клиентами

"Число жалоб в Банк России снизилось почти на 10% в 2021 году. Наиболее существенно сократилось число жалоб на банки (-27%) — во многом благодаря тому, что стало меньше вопросов по реструктуризации кредитов в связи с коронавирусом", — сказано в сообщении. Без учета этих обращений число жалоб сократилось на 13,9%. В то же время на 36,8% стало больше жалоб на банки в связи с мошенническими действиями, чаще из-за телефонного и кибермошенничества, указывает регулятор.

Жаловаться на микрофинансовые организации (МФО) в 2021 году стали больше на 37,2%, в том числе из-за группы компаний, которые нарушали или ущемляли права потребителей, поясняет Банк России. ЦБ исключил шесть членов этой группы из реестра, что снизило число обращений в конце года.

Кроме того, уменьшить число обращений заемщиков в регулятор помогут меры против навязывания банками и МФО дополнительных платных услуг, которые заработали с конца прошлого года. "Жалобы на мисселинг (-1,1%) по-прежнему вызваны в основном некорректными продажами полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни", — отмечают в Банке России.

Основной прирост жалоб на страховые компании (20%) пришелся на ОСАГО: повлиял эффект низкой базы 2020 года, когда продажи полисов и количество ДТП снизились из-за коронавирусных ограничений. При этом нарушения сроков выплаты страхового возмещения реже вызывали претензии потребителей благодаря работе ЦБ со страховыми компаниями. "Более актуальными, в частности, стали темы неверного применения коэффициента бонус-малус, отказа в заключении договора ОСАГО, необоснованного досрочного расторжения договоров ОСАГО", — обратили внимание в ЦБ.

На профессиональных участников рынка ценных бумаг в 2021 году написали в 1,7 раза больше жалоб, чем за 2020 год. Это связано с массовым выходом на фондовый рынок начинающих инвесторов и с поступлением жалоб на компании с отозванной лицензией. "Число жалоб в отношении субъектов коллективных инвестиций снизилось на 17,2% прежде всего за счет сокращения жалоб на переходы из одного пенсионного фонда в другой", — заключили в регуляторе.