МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Российский миллиардер Владимир Потанин, один из основных владельцев "Норильского никеля", видит будущее за развитием токенов на реальные активы и цифровым рублем, которые способны потеснить ненадежные криптоактивы. Об этом он заявил в интервью агентству Блумберг. Греф поддержал запрет криптовалют в России в качестве платежных средств

"В отличие от некоторых криптовалют, такие платформы, как Atomyze, предлагают потребителям высококачественные и безопасные цифровые товары и могут вытеснять с рынка ненадежные продукты", — сказал Потанин в интервью в Москве.

Экосистема торговых площадок по токенизации Atomyze создана в 2019 году при поддержке международной группы инвесторов, включая "Интеррос" Владимира Потанина и палладиевый фонд "Норникеля" Global Palladium Fund (GPF).

GPF в декабре 2020 года запустил токены Exchange Traded Commodities (ETC), обеспеченные металлами "Норникеля", на шести ключевых биржах Европы, включая Лондонскую и Франкфуртскую биржи. В феврале российское отделение Atomyze — ООО "Атомайз" — стала первой компанией, включенной Банком России в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

По словам Потанина, развитие цифровых активов, токенизация и программа ЦБ РФ по цифровому рублю могут сделать дебаты о криптовалюте неактуальными. Он отметил, что регулирующие органы опасаются криптовалют и стейблкоинов, потому что они представляют собой неконтролируемую эмиссию валюты, в то время как цифровой актив или токен подобен контракту, дающему клиентам возможность получить продукт или услугу в цифровой форме с использованием блокчейна, онлайн-регистра, который отслеживает и проверяет каждую транзакцию.

Он также сказал, что "Интеррос" планирует инвестировать до 1 миллиарда долларов в Atomyze и другие технологические проекты, которые могут включать банки и цифровые биржи. "Интеррос" также ведет переговоры с Эрмитажем в Санкт-Петербурге о предоставлении невзаимозаменяемых токенов для своей коллекции произведений искусства, которые можно было бы использовать для финансирования реставрации.