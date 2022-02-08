МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Сбербанк будет снижать ставки по кредитам корпоративным клиентам с хорошим ESG-рейтингом, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Сбербанк зафиксировал в январе отток валютных средств физических лиц

По его словам, в настоящее время банк составляет ESG-рейтинг своих корпоративных клиентов, который будет служить для нескольких вещей.

"Мы будем снижать процентные ставки клиентам, которые находятся в хорошей части этого рейтинга. То есть мы в явном виде, пока что за счет "Сбера", будем давать премию, то есть снижать ставку по кредитам, если у клиента хороший ESG-скоринг, то есть он делает хорошие проекты по социальной ответственности либо по экологической, и все хорошо у него с управлением", — сказал он, выступая на Всероссийском форуме по корпоративному управлению.

"На зеленые ESG-проекты мы даем еще дополнительные скидки", — добавил Ведяхин.

Он выразил надежду, что ЦБ РФ в этом году примет решение и поможет всем банкам снизить нагрузку на капитал при выдаче зеленых кредитов. "Мы таким образом сможем еще больше делиться с нашими клиентами той экономией, которую мы получим от этого регулирования", — сказал он.

"Тем компаниям, которые пока не находятся в топе рейтинга, мы, конечно, будем максимально помогать своей экспертизой и своими знаниями, для того чтобы делать ESG-трансформацию, которая приведет к углеродной нейтральности, позволит внедрять новые технологии и делать экономику России более зеленой и прогрессивной", — заключил Ведяхин.