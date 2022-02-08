МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Введение санкций против российских банков из-за возможной эскалации ситуации на Украине может сказаться на показателях внешней торговли России и на способности страны проводить трансграничные платежи, однако Банк России имеет достаточно инструментов для поддержки сектора, а расходы бюджета на это будут ограниченными, говорится в отчете S&P Global Ratings. Fitch оценило влияние возможных санкций на рейтинги России и ее банков

Международное рейтинговое агентство S&P опубликовало аналитический отчет о потенциальном влиянии новых возможных санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Агентство исходит из того, что возможные санкции могут ограничить доступ России к мировой экономике посредством запрета российским банкам проводить операции в долларах США и отключения от SWIFT. Другой потенциально жесткой мерой может быть запрет, который США и, возможно, ЕС могут ввести для инвесторов на владение российскими государственными долговыми обязательствами на вторичном рынке.

"По нашему мнению, Банк России имеет широкий спектр инструментов и значительные возможности для предоставления экстраординарной поддержки тем банкам, которые могут пострадать от санкций, и для снижения общих рисков для финансовой стабильности банковской системы. Принимая во внимание аккумулированные запасы капитала в банковской системе, мы можем сделать вывод о том, что возможные расходы бюджета России на предоставление поддержки банкам, затронутым санкциями, могут быть ограниченными", — пишут аналитики.

Отмечается, что российские власти разработали российский аналог SWIFT, что может обеспечить необходимую обработку платежей внутри страны, если банки потеряют доступ к международной финансовой инфраструктуре. При этом эксперты подчеркивают, что российская банковская система является более устойчивой, чем в прошлые годы, и в значительной степени адаптировалась к действию санкций, поскольку большинство крупных государственных банков находятся под секторальными санкциями с 2014 года.

В то же время санкции в отношении крупных российских финансовых институтов могут сказаться на показателях внешней торговли России и на способности страны проводить трансграничные платежи, в том числе по обслуживанию и погашению долга. "Со временем экспортеры найдут альтернативные решения, например, будут проводить расчеты по торговым операциям в других валютах (не в долларах США или евро), однако на первых порах влияние на объем поступлений от российского экспорта, доходы бюджета и экономику в целом может быть существенным", — подчеркнули аналитики.

Введение вышеуказанных санкций может негативно повлиять на финансовые результаты российских "дочек" международных банковских групп, в том числе через снижение довольно хороших в настоящее время показателей качества активов и давление на показатели капитализации в случае резкого ослабления рубля. Вместе с тем эксперты полагают, что общая подверженность связанным с Россией рискам у международных финансовых групп является ограниченной и, как следствие, будет контролируемой для европейских банков.