МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Средний размер кредита наличными в России в январе текущего года сократился на 4% — до 311 тысяч рублей, вернувшись к уровню первой половины 2019 года, говорится в исследовании сервиса "Кредистория". Эксперт рассказал, как можно снизить ставку по кредиту

"Средний размер кредитов наличными в России в январе текущего года вернулся к уровню первой половины 2019 года и составил 311 тысяч рублей", — пишут эксперты.

Отмечается, что банки сокращают средний размер кредита наличными уже несколько месяцев подряд: в сентябре прошлого года он составлял 365 тысяч рублей, а по итогам декабря – уже 325 тысяч рублей.

"Банки сейчас все чаще кредитуют высокорискованных клиентов с низким доходом. Таким клиентам они предоставляют кредит на меньшую сумму, чем более качественным, чтобы снизить возможные финансовые потери. Увеличение доли высокорискованных клиентов с небольшими кредитами приводит к постепенному снижению в общей статистике среднего размера кредита", — прокомментировал гендиректор сервиса Артур Александрович.