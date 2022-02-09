МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Совкомбанка на уровне "ruAA", прогноз стабильный, сообщает пресс-служба агентства. Fitch оценило влияние возможных санкций на рейтинги России и ее банков

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Совкомбанк" на уровне ruAA, по рейтингу установлен стабильный прогноз", — говорится в сообщении.

Агентство поясняет, что высокая оценка рыночных позиций обусловлена диверсифицированной структурой доходов по источникам и значимыми конкурентными позициями на федеральном уровне. Отмечается, что в 2021 году банк продолжил реализовывать стратегию в направлении M&A, что позволило дополнительно повысить диверсификацию бизнеса банковской группы и усилить компетенции и конкурентные позиции по нескольким направлениям (розничное банковское кредитование, факторинг, страховой и комиссионный бизнес, wealth-management и прочее).

В целом же рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильными рыночными позициями, высоким уровнем качества управления и рентабельности бизнеса, комфортным запасом ликвидности, адекватными качеством активов и запасом капитала, оценивает "Эксперт РА".

Стабильный прогноз предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе, также отмечает пресс-служба.

Совкомбанк — универсальный банк, по величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, занимавший на 1 декабря 11-е место в банковской системе РФ.