МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Сбербанк начинает приём заявок на выдачу льготных кредитов для малого и среднего бизнеса по обновлённой программе Минэкономразвития 1764, с помощью нового лимита банк сможет поддержать текущий портфель таких ссуд и выдать дополнительно более 100 миллиардов рублей кредитов, говорится в сообщении банка. Сбербанк будет снижать ставки по кредитам корпоративным клиентам

"Сбербанк начинает приём заявок на выдачу льготных кредитов для малого и среднего предпринимательства по обновлённой программе Минэкономразвития по субсидированию льготного кредитования в рамках постановления правительства РФ № 1764. Льготные кредиты предоставляются малому и среднему бизнесу на оборотные и инвестиционные цели, а также для рефинансирования кредитов", — сказано в пресс-релизе.

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов напомнил, что банк работает по программе 1764 с момента ее запуска и за это время профинансировал предприятия малого и среднего бизнеса на сумму более 1 триллиона рублей.

"Сейчас благодаря новому лимиту мы готовы предоставлять дополнительное финансирование предпринимателям. Этот лимит позволит поддерживать текущий портфель, а также выдать дополнительно более 100 миллиардов рублей кредитов. Мы считаем, что это важная мера, которая способна поддержать экономику после непростого и нестабильного периода пандемии", — добавил он.

Максимальная ставка по кредиту равна значению ключевой ставки Банка России на дату заключения договора плюс 2,75 процентного пункта, таким образом, на текущий момент ставка по кредиту составит 11,25%.