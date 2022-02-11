МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Банк России по-прежнему допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, следует из пресс-релиза регулятора. Центробанк спрогнозировал темпы роста российской экономики

Регулятор весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция. Весной Банк России повысил ставку на 0,75 процентного пункта, летом — на 1,5 пункта, осенью — на 1 пункт, в декабре — еще на 1 пункт, доведя ее до 8,5% годовых. Ранее в пятницу ЦБ вновь повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 9,5%.

В сентябре на фоне разогнавшейся до многолетних максимумов инфляции Банк России ужесточил сигнал по новым шагам: допускал возможность дальнейших повышений ставки на ближайших заседаниях. В октябре регулятор подтвердил данный сигнал.

Однако в декабре ЦБ символически смягчил сигнал по ключевой ставке: появился намек, что впереди может быть лишь одно повышение ставки, а не несколько. Тем не менее, глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что может понадобиться еще не одно повышение ставки для возвращения инфляции к цели. Центробанк оценил денежно-кредитные условия в России

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", — сказано в релизе. Таким образом, сигнал по денежно-кредитной политике был сохранен.

ЦБ повысил ожидания по средней ключевой ставке в 2022 году до 9-11% с 7,3-8,3%, с 14 февраля до конца года она составит 9,1-11,3%, следует из прогноза регулятора.

При этом Банк России повысил ожидания по средней ключевой ставке в 2023 году до 7,5-9% с 5,5-6,5%, в 2024 году по-прежнему ждет 5-6%.