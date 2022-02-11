МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Денежно-кредитные условия в России вместо мягких стали нейтральными, от перехода к жестким их сдерживает ускорение инфляции, заявил ЦБ. Центробанк допустил возможность дальнейшего повышения ставки

"Денежно-кредитные условия, по оценкам Банка России, перешли от мягких к нейтральным. Рост фактической инфляции и высокие инфляционные ожидания в настоящий момент сдерживают их переход в область жестких значений", — говорится в сообщении по итогам совета директоров.

С момента предыдущего заседания совета директоров ЦБ РФ доходности краткосрочных ОФЗ увеличились, преимущественно отражая ожидания рынка по траектории ключевой ставки. Доходности средне- и долгосрочных ОФЗ также выросли, в основном из-за усиления геополитической напряженности, отмечают в ЦБ.

Ускорение нормализации денежно-кредитной политики (ДКП) в развитых странах может стать дополнительным фактором роста волатильности на мировых рынках, особенно в странах с формирующимися рынками, говорится в пресс-релизе ЦБ. ЦБ: инфляция в России складывается выше прогноза

"Из-за дальнейшего усиления инфляционного давления в мировой экономике ускоряется нормализация денежно-кредитной политики центральными банками развитых стран. Это может стать дополнительным фактором роста волатильности на мировых финансовых рынках, особенно в странах с формирующимися рынками", — сказано в сообщении ЦБ по итогам совета директоров.

В пятницу совет директоров Банка России ожидаемо повысил ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 п.п. — до 9,5% годовых.