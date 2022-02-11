ЦБ СОХРАНИЛ ПРОГНОЗ ПО ТЕМПАМ РОСТА КРЕДИТОВАНИЯ ЮРЛИЦ В РФ В 2022 ГОДУ НА УРОВНЕ 7-11%, НАСЕЛЕНИЯ — НА УРОВНЕ 14-18% — ПРОГНОЗ
https://1prime.ru/finance/20220211/836041301.html
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ЦБ СОХРАНИЛ ПРОГНОЗ ПО ТЕМПАМ РОСТА КРЕДИТОВАНИЯ ЮРЛИЦ В РФ В 2022 ГОДУ НА УРОВНЕ 7-11%, НАСЕЛЕНИЯ — НА УРОВНЕ 14-18% — ПРОГНОЗ
https://1prime.ru/finance/20220211/836041301.html
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