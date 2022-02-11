2022-02-11T13:41:50+03:00

2022-02-11T13:41:50+03:00

2022-02-11T13:41:50+03:00

2022

https://1prime.ru/finance/20220211/836041301.html

ЦБ ожидает роста кредитования физлиц в 2022 году на 14-18%

Финансы

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ЦБ СОХРАНИЛ ПРОГНОЗ ПО ТЕМПАМ РОСТА КРЕДИТОВАНИЯ ЮРЛИЦ В РФ В 2022 ГОДУ НА УРОВНЕ 7-11%, НАСЕЛЕНИЯ — НА УРОВНЕ 14-18% — ПРОГНОЗ ПРАЙМ, 11.02.2022

финансы, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60