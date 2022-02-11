МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз по оттоку капитала из РФ в 2022 году до 75 миллиардов долларов с 65 миллиардов, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Центробанк оценил денежно-кредитные условия в России

Прогноз на 2023 год повышен: теперь ЦБ прогнозирует отток капитала на уровне 60 миллиардов долларов вместо ожидавшихся 30 миллиардов.

В 2024 году регулятор теперь ждет отток капитала из страны на уровне 55 миллиардов долларов вместо 25 миллиардов соответственно.

При этом за 2021 год показатель снижен до 71 миллиарда долларов с 72 миллиардов долларов.

ЦБ РФ в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 процентный пункт — до 9,5% годовых. В то же время ЦБ РФ сохранил сигнал в заявлении по ключевой ставке: допускает возможность дальнейшего ее повышения на ближайших заседаниях.