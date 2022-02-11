МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Рост номинальных ставок по вкладам в российских банках пока не обеспечил достаточного увеличения склонности населения к сбережению, говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров.
Регулятор отмечает, что в России продолжается увеличение кредитных и депозитных ставок. "Вместе с тем рост номинальных процентных ставок пока не обеспечил достаточного увеличения склонности к сбережению и не привел к более сбалансированной динамике кредитования", — говорится в сообщении.
"Приток средств на срочные рублевые депозиты происходит умеренным темпом. Одновременно с этим сохраняется высокая активность на рынке как розничного, так и корпоративного кредитования", — отмечает ЦБ.
Регулятор уверен, что проводимая им денежно-кредитная политика будет способствовать возвращению инфляции к цели и ограничит воздействия текущей высокой инфляции на долгосрочные процентные ставки. "Это укрепит тенденцию к повышению привлекательности депозитов для населения, защитит покупательную способность сбережений, обеспечит сбалансированный рост кредитования и экономики в целом", — говорится в документе.
https://1prime.ru/finance/20220211/836041616.html
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