МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ на заседании в пятницу рассматривал шаги повышения ключевой ставки в 1 и 1,5 процентного пункта, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Банк России продолжает цикл ужесточения монетарной политики

"На самом деле, рассматривали не очень широкий диапазон. Предметно рассматривали два варианта решения — повышение ставки на 100 и 150 базисных пунктов", — сказала она.

Шаг в 1 п.п. для ключевой ставки ЦБ РФ сейчас является менее нестандартным, чем раньше, возможно, он понадобится и в дальнейшем, отметила глава регулятора. "Сейчас в текущих условиях 100 базисных пунктов — это менее нестандартный шаг, чем мы считали раньше. И вполне возможно, что нам такого уровня шаги придется принимать. Еще раз подчеркну, что сегодня мы рассматривали не только 100 базисных пунктов, но и 150 базисных пунктов", — сказала она.

В пятницу совет директоров Банка России ожидаемо повысил ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 процентный пункт — до 9,5% годовых.