МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Темпы роста ипотеки в России сейчас не являются сбалансированными, они должны быть меньше, заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Банк России не изменил прогноз по темпам роста ипотеки

"Темпы развития ипотеки тоже не являются сейчас сбалансированными, на наш взгляд. Такие темпы как раз были одним из ключевых факторов роста цен на жилье. Поэтому они должны быть меньше, и наша политика, и я надеюсь, что льготные программы, сейчас такое происходит, — они станут более адресными. Будет отказ от таких широко действующих программ в пользу адресных. И что это постепенно приведет к тому, что темпы роста ипотеки будут более сбалансированы", — сказала Набиуллина.

"По 21-му году ипотечные жилищные кредиты выросли почти на 27 процентных пунктов. Это очень большие темпы. Мы ожидаем в 22-м году где-то 15-19, в 23-м — 14-18, затем 12-16 темпов роста ипотеки. Это высокие темпы роста ипотеки, которые, на наш взгляд, будут более сбалансированы, будут давать возможность людям, большему количеству людей, прибегать к этому инструменту, но без накопления рисков для себя лично и для всей системы", — добавила о

В пятницу совет директоров Банка России ожидаемо повысил ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 процентный пункт — до 9,5% годовых.