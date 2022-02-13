МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Россияне по итогам прошлого года стали брать лишь 75,7% от одобренной им суммы микрозайма против 78,5% годом ранее, это стало минимальным за три года уровнем, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Стало известно, в какой валюте россияне хранят свои сбережения

"На протяжении трех последних лет доля утилизации лимита линейно сокращалась и достигла своего минимума по итогам 2021 года — среднее значение снизилось с 81,2% в 2019 году, до 78,5% в 2020 году и до 75,7% в 2021 году", — сказано в исследовании.

Согласно данным компании, сейчас наблюдается увеличение доли заемщиков, которые берут не более 50% от одобренной им суммы. "В большинстве своем это наиболее ответственные клиенты в плане соблюдения своих обязательств перед кредитором, с максимально качественной кредитной историей и очень рациональным подходом к финансам в целом. В 2020 году относительно 2019 года их доля выросла на 1,6 процентного пункта, в 2021 году относительно 2019 — на 3,4 процентного пункта", — добавили они.

Наименьшая за последние три года доля утилизации лимита наблюдалась во втором квартале 2020 года — 73,5%, что объясняется началом пандемии и стремлением заемщиков перестраховаться и брать заемные средства строго по необходимости. Самая небольшая доля используемого лимита микрофинансовыми заемщиками в 2021 году была зафиксирована в третьем квартале — 73,8%. Тогда в стране был новый всплеск заболеваемости коронавирусом, что спровоцировало новую волну неопределенности и, как следствие, снижение доли утилизации лимитов. Российские банки не торопятся повышать ставки по кредитам

При этом периоды всплесков заболеваемости со снижением доли утилизации лимитов коррелируют не всегда, подчеркивают эксперты. Так, на четвертые кварталы 2020 и 2021 годов пришелся рост заболеваемости, однако в эти периоды зафиксированы наибольшие значения в рамках каждого года. Это объясняется новогодними праздниками — в декабре, по мере приближения нового года, заемщики традиционно увеличивают траты, напоминают аналитики.

"Снижение "финансового аппетита" заемщиков говорит о том, что в условиях затяжного кризиса люди постепенно привыкли более взвешенно подходить к долговой нагрузке, пользуясь заемными средствами максимально по необходимости и тщательно рассчитывая суммы. Рациональный подход к финансам постепенно входит у заемщиков в привычку, и даже с учетом общей сохраняющейся потребности в заемных средствах мы не ожидаем радикального перелома тенденции в 2022 году", — прокомментировала генеральный директор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко.