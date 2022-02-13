МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Россияне по итогам прошлого года стали брать лишь 75,7% от одобренной им суммы микрозайма против 78,5% годом ранее, это стало минимальным за три года уровнем, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

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"На протяжении трех последних лет доля утилизации лимита линейно сокращалась и достигла своего минимума по итогам 2021 года — среднее значение снизилось с 81,2% в 2019 году, до 78,5% в 2020 году и до 75,7% в 2021 году", — сказано в исследовании.

Согласно данным компании, сейчас наблюдается увеличение доли заемщиков, которые берут не более 50% от одобренной им суммы. "В большинстве своем это наиболее ответственные клиенты в плане соблюдения своих обязательств перед кредитором, с максимально качественной кредитной историей и очень рациональным подходом к финансам в целом. В 2020 году относительно 2019 года их доля выросла на 1,6 процентного пункта, в 2021 году относительно 2019 — на 3,4 процентного пункта", — добавили они.

Наименьшая за последние три года доля утилизации лимита наблюдалась во втором квартале 2020 года — 73,5%, что объясняется началом пандемии и стремлением заемщиков перестраховаться и брать заемные средства строго по необходимости. Самая небольшая доля используемого лимита микрофинансовыми заемщиками в 2021 году была зафиксирована в третьем квартале — 73,8%. Тогда в стране был новый всплеск заболеваемости коронавирусом, что спровоцировало новую волну неопределенности и, как следствие, снижение доли утилизации лимитов.

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При этом периоды всплесков заболеваемости со снижением доли утилизации лимитов коррелируют не всегда, подчеркивают эксперты. Так, на четвертые кварталы 2020 и 2021 годов пришелся рост заболеваемости, однако в эти периоды зафиксированы наибольшие значения в рамках каждого года. Это объясняется новогодними праздниками — в декабре, по мере приближения нового года, заемщики традиционно увеличивают траты, напоминают аналитики.

"Снижение "финансового аппетита" заемщиков говорит о том, что в условиях затяжного кризиса люди постепенно привыкли более взвешенно подходить к долговой нагрузке, пользуясь заемными средствами максимально по необходимости и тщательно рассчитывая суммы. Рациональный подход к финансам постепенно входит у заемщиков в привычку, и даже с учетом общей сохраняющейся потребности в заемных средствах мы не ожидаем радикального перелома тенденции в 2022 году", — прокомментировала генеральный директор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко.