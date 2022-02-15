МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Задолженность по кредитам, предоставленным банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), за 2021 год выросла на 14,9%, до 37,9 трлн рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом удельный вес показателя в совокупных активах уменьшился с 47,9% до 47,6% на 01.01.2022.

За 2021 год кредиты, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), выросли на 11,6%, до 21,9 трлн рублей, при этом их удельный вес в активах снизился с 28,5% до 27,5%.

Розничные кредиты увеличились на 23,2%, до 12,5 трлн рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций повысилась (с 14,7% до 15,7%). Доля рублевой составляющей в общей задолженности по кредитам физическим лицам по состоянию на 01.01.2022 составила 99,6%.