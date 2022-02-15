МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Величина межбанковских кредитов, полученных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), за 2021 год выросла на 29,4%, до 9,3 трлн рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Динамику показателя определил в первую очередь рост МБК, привлеченных от банков-резидентов (на 31,6%, до 8,6 трлн рублей). Доля средств, заимствованных кредитными организациями региона на межбанковском рынке, увеличилась с 10,4% до 11,7%.

Задолженность по выданным межбанковским кредитам за 2021 год выросла на 24,4%, до 9,8 трлн рублей. На динамику показателя повлиял преимущественно рост задолженности по МБК, предоставленным российским кредитным организациям (на 30,3%, до 8,2 трлн рублей). Доля МБК в активах банков в анализируемом периоде повысилась с 11,5% до 12,3%.