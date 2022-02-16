МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Импортеры нефти по всей Азии пытаются оценить риск покупки российского сырья, от нефти до мазута, в свете растущей напряженности вокруг Украины. Об этом сообщает Bloomberg. Экс-министр Египта: ситуация на Украине приведет к подорожанию пшеницу

Издание отмечает, что трейдеры и покупатели популярных в Азии сортов нефти из России опасаются возможных торговых ограничений в случае введения санкций в отношении Москвы. Хотя такой исход менее вероятен, участники рынка сообщили агентству, что "жадные до нефти" азиаты начинают пересматривать планы закупок на апрель и искать замену российскому сырью.

Трейдеры говорят о том, что, если Азия откажется от российских сортов, то от этого выиграют ОАЭ и Саудовская Аравия. Скорее всего, покупатели попросят больше поставок из королевства или обратятся за точечными поставками из Абу-Даби. Однако доставка нефти займет больше времени.

Эксперты отмечают, что любые санкции или торговые ограничения в отношении России, скорее всего, приведут к росту цен на нефть. Она уже подорожала более чем на 20% с начала года, поскольку восстановился спрос. Помимо сырой нефти Азия также является крупным покупателем нефтепродуктов из России, таких как нафта, дизельное топливо и мазут.

Как пишет Bloomberg, "любое нарушение торговых потоков только усугубит негативное влияние на инфляцию и экономический рост".