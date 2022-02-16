МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Планируемое с июля установление макропруденциальных лимитов по потребкредитам приведет к перетоку заемщиков из банков в микрофинансовые организации и теневое кредитование, при этом часть клиентов просто не сможет получить ссуды, считает старший вице-президент Сбербанка Джангир Джангиров. Директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова с таким мнением не согласилась: скорее, произойдет перераспределение клиентов между банками. Сбербанк поднимет ставки по вкладам и кредитам после решения Банка России

ЦБ РФ в декабре сообщил, что обсудит установление с июля макропруденциальных лимитов по потребкредитам и займам, предлагает на первом этапе ограничить выдачу потребкредитов с показателем долговой нагрузки выше 80% или на срок более 5 лет 25% от выдач за квартал, затем может рассмотреть дальнейшее ужесточение.

"Банки, конечно, закрутят свои кредитные политики и будут следовать этим лимитам. Другие варианты вряд ли возможны. Это означает, что какие-то клиенты будут вынуждены пойти в МФО и теневое кредитование, это сделает рынок розничного кредитования хуже, а какие-то клиенты просто не получат кредиты", — сказал Джангиров, выступая на расширенном заседании президиума совета Ассоциации банков России.

"Мы видели, что, например, в прошлом году доля потребительских кредитов, которые наши клиенты брали на улучшение своих жилищных условий, то есть когда человек берет ипотеку и сразу после этого берет потребительский кредит на ремонт, мебель или бытовую технику, доля таких кредитов составляла 50%. Многие из наших клиентов, к сожалению, так как мы будем следовать этой норме, не смогут взять такие кредиты", — говорит он.

Старший вице-президент Сбербанка добавил, что пока ЦБ не разрешает использовать банкам собственные модели для оценки показателя долговой нагрузки, было бы желательным смягчение требования по макропруденциальному лимиту для банков до 35% от выдач за квартал.

В ЦБ однако не ожидают серьезного снижения доступности кредитов для россиян. "Что касается доступности кредитов, то, на наш взгляд, доступность если и может ухудшиться, то по закредитованным заемщикам, то есть по тем, у которых уже проблемы и которым стоит повременить с получением новых кредитов. Возможно, произойдет некоторое перераспределение между банками: те банки, у которых еще будет свободный лимит, могут продолжать кредитовать", — подчеркнула Данилова.