МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Средний размер выданных ипотечных кредитов за январь 2022 года возобновил рост и обновил рекордные значения, составив 3,89 миллиона рублей, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Подсчитано, как отразится на выплатах по ипотеке кредит на первый взнос

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2022 года средний размер выданных ипотечных кредитов обновил рекордные значения и составил 3,89 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим месяцем, когда данный показатель существенно снизился, средний чек ипотечного кредита в январе вырос на 20,7% (в декабре 2021 года — 3,23 миллиона рублей)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер выданных ипотечных кредитов вырос на 39,2% (в январе 2021 года — 2,8 миллиона рублей).

При этом самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов-лидеров был отмечен в Москве (7,76 миллиона рублей), Московской области (6,01 миллиона), Санкт-Петербурге (5,09 миллиона), а также в Ленинградской (4,36 миллиона) и Тульской (4,35 миллиона) областях.

По данным НБКИ, в январе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года средний чек выданных ипотечных кредитов сильнее всего вырос в Волгоградской области (+61,8%), Ставропольском крае (+58,8%), Ростовской (+56,2%) и Воронежской (+54,2%) областях, а также в Краснодарском крае (+52,5%). В Москве и Петербурге данный показатель увеличился на 35,8% и 36,5% соответственно.

"Полтора года средний чек ипотечного кредита растет почти непрерывно. Так, после некоторого снижения в декабре 2021 года, уже в январе он вновь увеличился, обновив рекордные значения. Высокому уровню среднего размера ипотечного кредита способствуют постепенное сокращение выдачи ипотеки, обусловленное снижением доступности жилья для граждан. Это, прежде всего, связано с непрекращающимся ростом цен на недвижимость. Свой вклад в снижение доступности жилья, пока менее явно, вносит и рост процентных ставок по ипотеке", — заключил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.