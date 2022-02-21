МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российские банки в январе нарастили выдачу потребкредитов наличными на 26% в годовом выражении — до 1,44 миллиона ссуд, говорится в сообщении сервиса "Кредистории". Кредитки в России подорожали до максимума с 2016 года

"Россияне взяли в январе 2022 года 1,44 миллиона кредитов наличными. По сравнению с январем прошлого года (1,14 миллиона) выдачи кредитов наличными выросли на 26%", — сказано в исследовании.

Объем средств, который предоставили россиянам банки, составил 448 миллиардов рублей – это на 16% больше, чем в январе 2021 года, когда заемщики взяли кредиты наличными на общую сумму 386 миллиардов рублей.

Самый сильный рост выдач среди российских регионов был зафиксирован в Краснодарском крае (на 35%), Ростовской области (34%) и Московской области (34%). Самый низкий рост – в Пермском крае (16%), Волгоградской области (16%) и Самарской области (15%).

"Выдачи потребительских кредитов растут очень быстрыми темпами, при этом в количественном выражении быстрее, чем по объему предоставленных средств. Связано это с тем, что в последнее время банки стали активнее кредитовать заемщиков с небольшим доходом на небольшие суммы, что привело к снижению среднего размера кредита", — прокомментировал гендиректор сервиса Артур Александрович.