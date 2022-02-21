МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. В бюджете РФ достаточно средств для оказания финансовой помощи Донбассу, сообщил РИА Новости первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Рябухин. Путин предупредил о растущих рисках внезапного удара по России

Президент России Владимир Путин в понедельник 21 февраля подписал указы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

По словам, Рябухина, бюджет на ближайшие три года сбалансирован и имеет "мощный запас устойчивости". Дополнительным источником средств могут стать поступления от продажи углеводородов.

"Кроме того, накоплен очень серьезный объем Фонда национального благосостояния", — сказал парламентарий. Слуцкий прокомментировал признание Россией ДНР и ЛНР

Ситуация в Донбассе накалилась в минувшие выходные. В ДНР заявили, что их разведка сумела добыть план украинской наступательной операции, согласно которому украинские войска за 5 суток должны занять весь Донбасс.

С пятницы 18 февраля продолжается эвакуация граждан ДНР и ЛНР в Россию. По последним данным, границу РФ пересекло уже около 61 тысячи беженцев с Донбасса.

В понедельник 21 февраля лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость их республик.