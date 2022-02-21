МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения сказал, что необходимо принять давно назревшее решение: признать ДНР и ЛНР.

Путин попросил Федеральное собрание ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания ДНР и ЛНР. "Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками, два этих документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время", — сказал Путин в обращении к россиянам.

После этого Путин подписал указы о признании Луганской и Донецкой народных республик, сразу после телеобращения президент в Кремле подписал документы.

Президент России подписал сначала указ президента РФ о признании Донецкой народной республики, затем указ о признании Луганской народной республики. На церемонии подписания указов присутствовали глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.

"От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. А в противном случае, вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима", — сказал Путин в ходе обращения к россиянам.