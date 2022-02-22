МИД: платежным средством в ДНР и ЛНР является российский рубль
Замглавы МИД Руденко заявил, что платежным средством в ДНР и ЛНР является российский рубль
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Платёжным средством на территории Донецкой и Луганской республик является российский рубль, заявил замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко.
Руденко представил проект договора в Думе. Документ предусматривает оказание со стороны РФ эффективных мер для поддержания финансовой и банковской систем республик.
Вечером в понедельник, 21 февраля, президент РФ подписал указы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик после того, как их лидеры обратились к нему с соответствующими просьбами.
Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и республикой
https://1prime.ru/finance/20220222/836131912.html
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