МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Платёжным средством на территории Донецкой и Луганской республик является российский рубль, заявил замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко. США анонсировали новые санкции против России из-за ДНР и ЛНР

Руденко представил проект договора в Думе. Документ предусматривает оказание со стороны РФ эффективных мер для поддержания финансовой и банковской систем республик.

Вечером в понедельник, 21 февраля, президент РФ подписал указы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик после того, как их лидеры обратились к нему с соответствующими просьбами.

Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и республикой