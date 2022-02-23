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2022
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Госдеп: США готовы принять меры против крупнейших банков России
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США готовы "нажатием кнопки" ввести санкции против двух крупнейших финансовых институтов России в ответ на эскалацию вокруг Украины, заявил официальный представитель... ПРАЙМ, 23.02.2022
банки, финансы, экономика, новости, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА. 23 фев — ПРАЙМ. США готовы "нажатием кнопки" ввести санкции против двух крупнейших финансовых институтов России в ответ на эскалацию вокруг Украины, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы готовы нажатием кнопки принять меры против двух крупнейших финансовых институтов в России. Вместе они обладают <…> активами на 750 миллиардов долларов. Это половина всей российской банковской системы", — сказал Прайс на брифинге для СМИ.
Он не уточнил, о каких банках идет речь. Ранее американские представители
угрожали санкциями Сбербанку и ВТБ.
Накануне в ответ на признание Донецкой и Луганской народных республик США объявили о блокирующих санкциях против ВЭБ и Промсвязьбанка вместе с десятками аффилированных с ними структур.
Прайс предупредил, что ни один финансовый институт России не может чувствовать себя в безопасности.