МОСКВА. 23 фев — ПРАЙМ. США готовы "нажатием кнопки" ввести санкции против двух крупнейших финансовых институтов России в ответ на эскалацию вокруг Украины, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. СМИ: Европа хочет расширить санкции против российских банков

"Мы готовы нажатием кнопки принять меры против двух крупнейших финансовых институтов в России. Вместе они обладают <…> активами на 750 миллиардов долларов. Это половина всей российской банковской системы", — сказал Прайс на брифинге для СМИ.

Он не уточнил, о каких банках идет речь. Ранее американские представители угрожали санкциями Сбербанку и ВТБ.

Накануне в ответ на признание Донецкой и Луганской народных республик США объявили о блокирующих санкциях против ВЭБ и Промсвязьбанка вместе с десятками аффилированных с ними структур.

Прайс предупредил, что ни один финансовый институт России не может чувствовать себя в безопасности.