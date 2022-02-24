МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Кредиторы в России в 2021 году не смогли получить от своих должников 4 триллиона рублей, которые были списаны по итогам процедур банкротства. Об этом сообщил замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Константин Чекмышев.

"В 2021 году по результатам всех процедур банкротства было списано 4 триллиона рублей задолженности. Это 4 триллиона рублей, которые кредиторы рассчитывали получить от своих должников", — рассказал Чекмышев на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам, где обсуждался законопроект о блокировке имущества юрлиц и индивидуальных предпринимателей в рамках обеспечительных мер. Эксперт рассказал, когда цены на нефть вернутся к прежним уровням

Он добавил, что, согласно информации Единого федерального реестра сведений о банкротстве, погашается только 1,7% требований незалоговых кредиторов.

"То есть тех, которые не защищены. То есть, по сути, мы говорим о том, что в процедурах банкротства должники списывают 98,3% долга. Вот такая статистика не в пользу кредиторов", — объяснил замглавы ФНС.

Напомним, что правительство России в конце декабря внесло в Госдуму законопроект, который позволит налоговым органам оперативно блокировать имущество организаций и ИП в рамках обеспечительных мер.