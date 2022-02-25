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2022
https://1prime.ru/finance/20220225/836177371.html
Банк России приостановил ограничение на полную стоимость потребкредита
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ЦБ РФ ДО 30 ИЮНЯ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ДЕЙСТВИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОЛНУЮ СТОИМОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА — ЦБ ЦБ РФ РАЗРЕШИТ СТРАХОВЩИКАМ ДО КОНЦА ГОДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФИКСИРОВАННУЮ... ПРАЙМ, 25.02.2022
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ ДО 30 ИЮНЯ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ДЕЙСТВИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОЛНУЮ СТОИМОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА — ЦБ
ЦБ РФ РАЗРЕШИТ СТРАХОВЩИКАМ ДО КОНЦА ГОДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФИКСИРОВАННУЮ ВЕЛИЧИНУ КУРСОВ ИНВАЛЮТ НА 18 ФЕВРАЛЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ — ЦБ
ЦБ РФ ДО КОНЦА ГОДА НЕ БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬ МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ К БРОКЕРСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ЗА НАРУШЕНИЯ НОРМАТИВА КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ — ЦБ
ЦБ РФ С 28 ФЕВРАЛЯ РАСПУСКАЕТ НАКОПЛЕННЫЙ МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНЫЙ БУФЕР КАПИТАЛА ПО ТРЕБОВАНИЯМ БАНКОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ К ЮРЛИЦАМ — РЕГУЛЯТОР
ЦБ РФ В ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ РЕКОМЕНДУЕТ БАНКАМ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС О ПЕРЕНОСЕ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ И БОНУСОВ МЕНЕДЖМЕНТУ — РЕГУЛЯТОР
ЦБ РФ ВВОДИТ ДЛЯ СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫХ БАНКОВ ПОСЛАБЛЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ НОРМАТИВА КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ Н26 ДО 31 ДЕКАБРЯ — ЦБ
Новость дополняется