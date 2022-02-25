МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ ДО 30 ИЮНЯ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ДЕЙСТВИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОЛНУЮ СТОИМОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА — ЦБ

ЦБ РФ РАЗРЕШИТ СТРАХОВЩИКАМ ДО КОНЦА ГОДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФИКСИРОВАННУЮ ВЕЛИЧИНУ КУРСОВ ИНВАЛЮТ НА 18 ФЕВРАЛЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ — ЦБ

ЦБ РФ ДО КОНЦА ГОДА НЕ БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬ МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ К БРОКЕРСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ЗА НАРУШЕНИЯ НОРМАТИВА КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ — ЦБ

ЦБ РФ С 28 ФЕВРАЛЯ РАСПУСКАЕТ НАКОПЛЕННЫЙ МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНЫЙ БУФЕР КАПИТАЛА ПО ТРЕБОВАНИЯМ БАНКОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ К ЮРЛИЦАМ — РЕГУЛЯТОР

ЦБ РФ В ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ РЕКОМЕНДУЕТ БАНКАМ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС О ПЕРЕНОСЕ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ И БОНУСОВ МЕНЕДЖМЕНТУ — РЕГУЛЯТОР

ЦБ РФ ВВОДИТ ДЛЯ СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫХ БАНКОВ ПОСЛАБЛЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ НОРМАТИВА КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ Н26 ДО 31 ДЕКАБРЯ — ЦБ

Новость дополняется

 