МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Физические пластиковые карты любых банков при оплате проезда в метро Москвы продолжат работать, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. НСПК: карты Visa и Mastercard в любом случае будут работать внутри России

"Что точно работает? Физические пластиковые карты (контактно или бесконтактно) любых банков на турникетах, в кассах и автоматах по продаже билетов. Карты платежной системы "Мир", выпущенные в приложении Apple Pay и Mir Pay, продолжат работать", — говорится в сообщении.

Пассажиры метро Москвы из-за санкций против ВТБ могут столкнуться с проблемами при оплате проезда через Apple pay, Google pay, Samsung pay, также сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

"Из-за новых ограничений в отношении банка ВТБ, с которым по итогам открытых конкурсов были заключены в 2019 и 2020 годах договоры на проведение всех платежных операций в московском транспорте, в настоящее время пассажиры могут столкнуться с проблемами при оплате через Apple pay, Google pay, Samsung pay, к которым привязаны банковские карты Visa и Mastercard", — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. После этого США и другие страны ввели "блокирующие" санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия". Картами международных платежных систем этих банков теперь нельзя расплатиться за рубежом, однако в России уже выпущенные карты продолжат работать.