МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Минфин РФ рассчитывает, что замороженные из-за санкций резервы станут доступны ЦБ РФ по итогам переговоров, и крупных последствий для бюджетной системы не будет, пока средств на исполнение обязательств у правительства достаточно, заявила замминистра финансов Ирина Окладникова. Агентство S&P оценило, как санкции сократили валютные резервы России

"Мы проводим сейчас оценку тех санкций, которые введены, финансовую оценку, оценку последствий. Ну, конечно, мы рассчитываем на то, что соответствующие средства в рамках последующих переговорных позиций будут доступны Центральному банку и никаких крупных финансовых последствий для бюджетной системы они не принесут", — сказала Окладникова в Госдуме, отвечая на вопрос о том, какая часть ФНБ попала под санкции и перспективах возврата средств.

"В настоящее время мы точно уверены, что нам достаточно средств на исполнение всех обязательств, которые были предусмотрены на текущий год", — добавила она.