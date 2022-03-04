МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении и в целом закон о новом этапе амнистии капитала в России, который, в том числе, позволит декларировать наличные деньги и производные финансовые инструменты. Госдума одобрила проект о размещении средств ФНБ в акции и ОФЗ

Госдума приняла пакет законов, необходимых для проведения нового этапа амнистии капитала в России, который, в том числе, позволит декларировать наличные деньги и производные финансовые инструменты.

Основной закон предусматривает проведение четвертого этапа добровольного декларирования имущества и счетов в банках, обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, защиту их имущественных интересов. Декларация может быть представлена в период с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года.

К параметрам, которые применялись во время третьего этапа, добавится возможность декларирования наличных денежных средств, а также не только ценных бумаг, но и других финансовых активов.

Так, помимо акций или облигаций, можно будет легализовать, например, производные финансовые инструменты: фьючерсные контракты, опционные и другие, пояснял на заседании кабмина 2 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Таким образом, указывал он, правительство поможет бизнесу защитить свои активы в условиях резкого усиления политического давления за рубежом, где объявлена охота за российскими активами.

В конце февраля министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что новая амнистия капитала будет более масштабной, чем в 2015, 2018 и 2019 годах.

Три других закона вносят сопутствующие изменения в Налоговый и Уголовный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях. Если гражданин подает специальную декларацию в рамках амнистии капиталов, которая легализует его имущество и денежные средства, с него не будут взыскиваться налоги, обязанность по уплате которых возникла до 1 марта 2022 года. Декларант также освобождается от уголовной и административной ответственности за отдельные нарушения и преступления экономической направленности, совершенные до этой даты. Все эти нормы начнут действовать сразу после опубликования законов.

Российские владельцы зарубежного имущества и банковских вкладов, не подлежавших ранее декларированию, в 2015 году получили возможность легализовать их в рамках объявленной президентом РФ амнистии капитала, избежав ответственности, в том числе уголовной, за неуплату налогов, сборов и таможенных платежей. В 2018-2019 годах в ходе амнистии, которая проводилась почти на тех же условиях, можно было задекларировать не только действующие, но и закрытые ранее счета.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рекомендовал Совфеду одобрить закон об амнистии капиталов, вошедший в пакет правительственных законопроектов по поддержке российской экономики в условиях санкций.

Совфед рассмотрит этот вопрос в пятницу после 15.00.

Соответствующие изменения будут внесены в Уголовный кодекс РФ.